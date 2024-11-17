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Сегодня, 09:39

Миочич объявил о завершении карьеры после поражения от Джонса

Игнат Заздравин
Корреспондент
Стипе Миочич (слева) против Джона Джонса на UFC 309.
Фото USA Today Sports
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Американский боец Стипе Миочич сообщил, что завершает спортивную карьеру после поражения от соотечественника Джона Джонса на турнире UFC 309.

Миочич проиграл Джонсу нокаутом в третьем раунде.

«Он очень сильный, один из лучших в истории, мы работали над защитой от этого кика, но я не поставил нормально блок, и кик прошел в ребра. Он ничем меня не удивил, просто я не сделал свою работу. Я все, вешаю перчатки, я заканчиваю мою карьеру», — сказал Миочич на ринге.

Рекорд 42-летнего Миочича — 20 побед при 4 поражениях. Стипе провел первый бой с 27 марта 2021 года, когда он в рамках UFC 260 уступил Франсису Нганну.

Джонс защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Теперь на его счету 28 побед и 1 поражение за карьеру. Один бой был признан несостоявшимся.

Джон Джонс
Стипе Миочич
UFC
ММА

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