Мирзов назвал свой топ-3 российских бойцов UFC

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов в комментарии «СЭ» назвал трех лучших бойцов UFC, на его взгляд.

«В UFC слежу за всеми российскими бойцами. Мой топ-3 сейчас? Ислам Махачев, Хамзат Чимаев... И, наверное, Петр Ян. Но у нас очень много хороших российских бойцов», — сказал Мирзов «СЭ».

На счету 31-летнего Яна 18 побед при 5 поражениях на профессиональном уровне.

У 33-летнего Махачева 26 побед и 1 поражение на профессиональном уровне.

В активе 30-летнего Чимаева 14 побед и 0 поражений на профессиональном уровне.