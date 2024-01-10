Мишель Перейра подерется с Михалом Олексейчуком 9 марта на UFC 299

30-летний бразилец Мишель Перейра (29-11) проведет свой следующий поединок против 28-летнего польского бойца Михала Олексейчука (19-6) 9 марта на UFC 299, который пройдет в Майами, США. Об этом сообщает ESPN.

Перейра идет на серии из шести побед. В прошлом бою он одолел Андре Петроски (10-2) техническим нокаутом в первом раунде. Поединок состоялся 14 октября 2023-го на UFC Fight Night 230 в Лас-Вегасе, США.

Олексейчук в прошлом бою одолел Чиди Нджокуани (22-10) техническим нокаутом в первом раунде. Поединок состоялся 26 августа на UFC Fight Night 225 в Калланге, Сингапур.