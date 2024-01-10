Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 09:30

Мишель Перейра подерется с Михалом Олексейчуком 9 марта на UFC 299

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

30-летний бразилец Мишель Перейра (29-11) проведет свой следующий поединок против 28-летнего польского бойца Михала Олексейчука (19-6) 9 марта на UFC 299, который пройдет в Майами, США. Об этом сообщает ESPN.

Перейра идет на серии из шести побед. В прошлом бою он одолел Андре Петроски (10-2) техническим нокаутом в первом раунде. Поединок состоялся 14 октября 2023-го на UFC Fight Night 230 в Лас-Вегасе, США.

Олексейчук в прошлом бою одолел Чиди Нджокуани (22-10) техническим нокаутом в первом раунде. Поединок состоялся 26 августа на UFC Fight Night 225 в Калланге, Сингапур.

0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Ахметов стал четвертым новичком «Зенита» в зимнее трансферное окно
Новак Джокович начинает новый сезон в статусе первой ракетки мира
В Санкт-Петербурге прохожий нашел в сугробе отравившуюся наркотиками школьницу
СМИ сообщили о признании двумя полковниками ФСБ вины по делу о взятке в 20 млн рублей
Путин прилетел с рабочей поездкой на Чукотку
Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник над Саратовской областью
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Рафаэль дос Аньос высмеял Махачева: «С каких пор он лучший боец?»

Анкалаев: «Настрой на реванш с Уокером — закончить бой досрочно»