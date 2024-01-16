Мохаммед Усман подерется с Крисом Барнеттом 23 марта на UFC Fight Night 240

Брат экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана Мохаммед (10-2) встретится с Крисом Барнеттом (23-8) 23 марта на UFC Fight Night 240 в UFC Apex в Парадайсе, США. Об этом сообщил Усман в соцсетях.

Усман провел в UFC три боя и все выиграл. В прошлом поединке он одолел Джейка Кольера (13-10) единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28). Бой состоялся 23 сентября 2023-го на UFC Fight Night 228 в UFC Apex в Парадайсе, США.

Барнетт прошлый бой также выиграл у Кольера, но техническим нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 10 сентября 2022-го на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Примечательно, что в том турнире Барнетт не уложился в лимит тяжелого веса, показав перевес на 700 г (121,3 кг).