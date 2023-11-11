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Сегодня, 10:00

Мохнаткин: «После боя с Павловичем почти неделю ходил на костылях»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Сергей Павлович.
Фото Getty Images
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Боец смешанных единоборств Михаил Мохнаткин вспомнил свой поединок против Сергея Павловича, который 12 ноября проведет бой с Томом Аспиналлом за временный пояс UFC в тяжелом весе.

«Многие говорят, что это подставной бой, что мы там как друзья-товарищи дрались, но это все неправда полнейшая, — сказал Мохнаткин «СЭ». — Например, я после этого боя практически неделю ходил на костылях, потому что одну мне стратегически Серега отбил, когда бил под икру. Там такое место — его очень тяжело набить, натренировать.

Вторую ногу я отбил, потому что, когда бил маваши в области головы, практически все время попадал в локоть. Как-то так получалось, что постоянно я на него натыкался. Хорошо перекрывался, хорошо был готов к тому бою. Стратегически его подготовили грамотно, мало что я мог придумать в этом бою. Надо отдать должное, они смогли нивелировать то, за счет чего я мог выиграть — за счет своей скорости передвижения. Они меня замедлили к третьему раунду и тем самым решили вопрос».

Бой Сергея Павловича и Михаила Мохнаткина состоялся в июне 2017 года на турнире Fight Nights 68 в Санкт-Петербурге, прошел все отведенные 25 минут и завершился победой Сергея единогласным решением судей. Благодаря этой победе Павлович стал первым чемпионом Fight Nights в тяжелом весе.

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Сергей Павлович
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