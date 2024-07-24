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Сегодня, 22:50

Мокаев объяснил, почему UFC сдвинули его бой с Капе в прелимы

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Мухаммад Мокаев.
Фото Скриншот видео
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Непобежденный боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев объяснил в интервью «СЭ», почему UFC решили сдвинуть его бой с Манелом Капе в раннюю часть предстоящего номерного турнира в Англии.

«Я сказал, что [UFC сдвинули мой бой в прелимы], возможно, из-за моего стиля ведения боя. А так он (Манел) пару раз не делал вес в UFC, где-то девять раз снимался с поединков. Поэтому, может быть, оне не рискнули. А по поводу моего стиля — это из-за моего последнего боя [против Алекса Переза]. Не смог проявить себя полностью», — сказал Мокаев «СЭ».

Мокаев и Капе подерутся на турнире UFC 304, который пройдет 27 июля в Манчестере.

Манель Кейпе
Мухаммад Мокаев
UFC
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