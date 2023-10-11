Мокаев: «Я раньше жил в Британии на 500 рублей в день. Мне хватало»

Британский проспект дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев (9-0) в интервью «СЭ» рассказал, что в Великобритании жил на пособие в 5 фунтов стерлингов.

«Сколько нужно для комфортной жизни в Англии в месяц? Когда приехал, давали пособие пять фунтов в день, это 500 рублей. Для меня хватало. Я с семьей живу, для семьи я никогда не экономлю, [сейчас] чуть-чуть больше себе позволяю, чем раньше, но не так, чтобы я шиковал», — сказал Мокаев «СЭ».

Мокаев подерется с Тимом Эллиоттом (19-12) 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.