Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 06:51

Мокаев: «Я раньше жил в Британии на 500 рублей в день. Мне хватало»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Британский проспект дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев (9-0) в интервью «СЭ» рассказал, что в Великобритании жил на пособие в 5 фунтов стерлингов.

«Сколько нужно для комфортной жизни в Англии в месяц? Когда приехал, давали пособие пять фунтов в день, это 500 рублей. Для меня хватало. Я с семьей живу, для семьи я никогда не экономлю, [сейчас] чуть-чуть больше себе позволяю, чем раньше, но не так, чтобы я шиковал», — сказал Мокаев «СЭ».

Мокаев подерется с Тимом Эллиоттом (19-12) 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Мухаммад Мокаев
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
УЕФА отменил решение допустить к международным турнирам юношеские сборные России
Овечкин не выбьет полтинник, Сорокин — лучший вратарь. Прогнозы «СЭ» на сезон НХЛ
Haaretz узнала об ударе ЦАХАЛ по дому командующего военного крыла ХАМАС
В Южной Корее допустили организацию атаки КНДР по примеру ХАМАС
Расчеты РСЗО «Град» уничтожили опорный пункт и минометные позиции ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мокаев назвал преимущество Дагестана перед Англией: «Стоматология лучше и гораздо дешевле»