Мокаев: «UFC не хочет, чтобы я побил рекорд Джона Джонса»

Шестой номер рейтинга UFC в наилегчайшем весе Мухаммад Мокаев (12-0) считает, что он не станет самым молодым чемпионом в истории лиги.

«Я полагаю, что мог бы стать самым молодым чемпионом UFC. Например, Джон Джонс стал чемпионом в 23 года и 9 месяцев. Мне все еще 23. Полагаю, что я наиболее активный боец из молодого поколения после Джона Джонса. Думаю, я мог бы побить его рекорд, но, возможно, UFC этого не захотела. Я считаю, что Джон Джонс — звезда, американская звезда. И, думаю, они хотят сохранить его рекорд», — сказал британский боец TitleSportsNet.

Джонс является самым молодым чемпионом в истории UFC. Он стал чемпионом в полутяжелом весе 19 марта 2011 года, когда победил Маурисио Руа (27-14) на турнире UFC 128. На тот момент Джонсу было 23 года и 8 месяцев.