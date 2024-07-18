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Сегодня, 12:17

Мокаев: «UFC не хочет, чтобы я побил рекорд Джона Джонса»

Давид Хачатрян
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Шестой номер рейтинга UFC в наилегчайшем весе Мухаммад Мокаев (12-0) считает, что он не станет самым молодым чемпионом в истории лиги.

«Я полагаю, что мог бы стать самым молодым чемпионом UFC. Например, Джон Джонс стал чемпионом в 23 года и 9 месяцев. Мне все еще 23. Полагаю, что я наиболее активный боец из молодого поколения после Джона Джонса. Думаю, я мог бы побить его рекорд, но, возможно, UFC этого не захотела. Я считаю, что Джон Джонс — звезда, американская звезда. И, думаю, они хотят сохранить его рекорд», — сказал британский боец TitleSportsNet.

Джонс является самым молодым чемпионом в истории UFC. Он стал чемпионом в полутяжелом весе 19 марта 2011 года, когда победил Маурисио Руа (27-14) на турнире UFC 128. На тот момент Джонсу было 23 года и 8 месяцев.

Джон Джонс
Мухаммад Мокаев
UFC
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