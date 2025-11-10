Мокаев сделал прогноз на бой Делла Маддалены и Махачева

Бывший боец UFC Мухаммад Мокаев прокомментировал предстоящий титульный поединок в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым.

«Я думаю, багаж опыта у Махачева намного больше. Я вот посмотрел начало карьеры Маддалены, мне интересны первые профессиональные бои... У любителей формируется база, насколько ты набрал до профессионалов... Я думаю, в третьем-четвертом раунде Ислам сможет его финишировать», — сказал Мокаев в интервью Камилу Гаджиеву.

В ночь на 16 ноября Махачев сразится за титул чемпиона полусреднего веса UFC против Джека Делла Маддалены. Бой пройдет в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден». Он станет главным событием турнира UFC 322.