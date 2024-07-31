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Сегодня, 06:26

Мокаев сделал заявление после ухода из UFC: «Я не спал несколько ночей»

Давид Хачатрян
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Экс-боец UFC Мухаммад Мокаев (13-0) заявил, что он усвоил урок и больше не будет распускать руки перед своим боем.

«Это был первый раз, когда мне пришлось применить силу вне клетки, и это было очень личным моментом. За пять дней до боя с [Алексом] Пересом он ударил меня головой, когда я подошел, чтобы пожать ему руку в отеле в Вегасе! Я понимаю, что это было неправильно, и приношу свои извинения UFC.

Из-за этого инцидента я не спал несколько ночей. Я никогда не получал ударов на улицах, и я всегда старался не позволять никому издеваться надо мной. Я никогда не издевался над другими людьми, но что бы ни произошло, это произошло. Я не хочу больше говорить об этом, но я извлеку из этого большой урок», — написал британский боец в соцсети X.

Мокаев победил Манеля Кейпе (19-7) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27). Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.

Мухаммад Мокаев
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