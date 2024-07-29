Мокаев сделал заявление после увольнения из UFC

Британский боец наилегчайшего веса Мухаммад Мокаев (13-0) отреагировал на то, что UFC отказалась подписывать с ним новый контракт.

«7-0 в UFC, спасибо всем, я вижу и очень ценю вашу поддержку! От души всем братья, которые были рядом в этой ситуации, я буду так же рядом с вами в любой ситуации, InshaAllah!» — написал Мокаев в соцсетях.

Мокаев победил Манеля Кейпе (19-7) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27). Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.