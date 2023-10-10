Мокаев верит, что может стать самым молодым чемпионом в истории UFC

Британский боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев верит, что может стать самым молодым чемпионом в истории промоушена. Об этом он заявил в интервью «СЭ» в преддверии боя с американцем Тимом Эллиоттом.

— На то, чтобы побить рекорд Джона Джонса (стал самым молодым чемпионом в 23 года — Прим. «СЭ») тебе осталось меньше 200 дней. Где-то 170 дней осталось. Если объективно, ты веришь, что все-таки это получится?

— Если объективно, после этого боя у меня будет самая длинная победная серия в дивизионе. Это пять боев. У меня уже три досрочных победы в четырех поединках. Я был самым активным бойцом в этом дивизионе за последние три года.

Поединок Мокаева и Эллиотта состоится на турнире UFC 294, который пройдет 21 октября в Абу-Даби.