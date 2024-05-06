Мокаев: «У меня есть бой на 27 июля в Манчестере. Это будет оппонент из топ-10»

Британский боец смешанных единоборств Мухаммад Мокаев назвал дату и место проведения своего следующего поединка в UFC.

«У меня есть бой на 27 июля в Манчестере. Имя соперника пока назвать не могу. Но это будет оппонент из топ-10. Это хороший боец. Буду ли просить Дану Уайта бой с чемпионом в случае победы? Если бы в UFC хотели бы... Возможно, меня берегут. Я с Александром Пантожей спарринговался. Быть может, в организации думают, что я молодой, поэтому ждут. Да и для меня так лучше. Перебью всех топов, а потом буду ждать, чтобы они дрались друг с другом», — приводит слова Мокаева MMA.Metaratings.ru.

В своей карьере 23-летнего Мокаева 12 проведенных поединков, в которых он одержал 12 побед.

2 марта Мокаев победил представителя США Алекса Переса единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night 238.