Молдавский назвал Аспиналла самым быстрым тяжеловесом за последние годы

Боец Bellator Валентин Молдавский прокомментировал победу Тома Аспиналла в поединке с Сергеем Павловичем.

«Аспиналл — подвижный и быстрый. Было ожидаемо, что он не будет попадаться Сергею. Но я думал, что Серега за счет своего напора найдет лазейку. Тем более он бьет вовремя, кучно, удары мощные. Павлович зацепил его полуапперкотом-полуджебом, Аспиналла качнуло, но его передвижения на ногах не позволили Сергею сблизиться. Думаю, Павлович — единственный, кто может победить Аспиналла. Джонса и Миочича британец уничтожит. Просто нужно чуть переработать план и действовать не напролом, а чуть более по-умному подготовиться. До этого у Сереги работала тактика сносить. Он шел вперед, и никто не двигался на ногах так стремительно, как Аспиналл. Тактика напора с ним не работает. Это самый быстрый тяж, которого я видел за последние годы. В эпизоде с нокаутом была атака Аспиналла, и Серега не успел. Поэтому просто ждать атак от британца — тоже так себе вариант. Его нужно раздергивать, начинать атаки самому. Не нужно пытаться его снести. Это игровик, с ним тяжело справиться напором. Сереге нужно переработать план и один раз донести свою колотуху. Аспиналл просто выбросил двойку и попал. Какая тут ошибка. Он просто слишком быстрый, Серега не успел среагировать», — приводит слова Молдавского «РБ Спорт».

Павлович проиграл Аспиналлу нокаутом в бою за звание временного чемпиона UFC в тяжелом весе на турнире UFC 295 в Нью-Йорке. Бой проходил в тяжелом весе и завершился спустя 1 минуту 9 секунд после начала первого раунда. Для 31-летнего Павловича поражение стало 2-м карьере. Он шел на серии из 6 досрочных побед в UFC. У Аспиналла в UFC — 7 побед и 1 поражение.