Монсон назвал Махачева фаворитом боя с Порье: «Его борьба просто фантастическая!»

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от поединка между Исламом Махачевым и Дастином Порье.

«Порье тренируется в команде высочайшего уровня, и он хорошо подготовится к этому бою. Он всегда приходит в форму. И он отлично владеет джиу-джитсу, но очевидно, что он — аутсайдер. Потому что борьба Махачева просто фантастическая! Я думаю, что это будет отличный бой. Он будет очень конкурентный. Но очевидно, что Махачев — фаворит», — сказал Монсон «СЭ».

Поединок между Махачевым и Порье состоится в ночь с 1 по 2 июня в Ньюарке (США) и станет главным событием турнира UFC 302.

В своей карьере 32-летний россиянин одержал 25 побед и потерпел 1 поражение. На счету 35-летнего американца 30 побед и 8 поражений. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся.