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Сегодня, 10:36

Монсон назвал Махачева фаворитом боя с Порье: «Его борьба просто фантастическая!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Боец смешанных единоборств Джефф Монсон в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от поединка между Исламом Махачевым и Дастином Порье.

«Порье тренируется в команде высочайшего уровня, и он хорошо подготовится к этому бою. Он всегда приходит в форму. И он отлично владеет джиу-джитсу, но очевидно, что он — аутсайдер. Потому что борьба Махачева просто фантастическая! Я думаю, что это будет отличный бой. Он будет очень конкурентный. Но очевидно, что Махачев — фаворит», — сказал Монсон «СЭ».

Ислам Махачев и&nbsp;Дастин Порье. Жаркий стердаун Махачева и Порье. Дагестанцу не понравилось слово motherfucker, чуть не дал Дастину пощечину

Поединок между Махачевым и Порье состоится в ночь с 1 по 2 июня в Ньюарке (США) и станет главным событием турнира UFC 302.

В своей карьере 32-летний россиянин одержал 25 побед и потерпел 1 поражение. На счету 35-летнего американца 30 побед и 8 поражений. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Дастин Порье
Джефф Монсон
Ислам Махачев
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