Сегодня, 21:07
Боец ММА Джефф Монсон прокомментировал «СЭ» выход Ислама Махачева на первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий.
Чемпион организации в легком весе опередил обладателя титула UFC в тяжелом весе — американца Джона Джонса, который теперь занимает второе место. Замыкает тройку австралиец Алекс Волкановски.
«Махачев — отличный боец! Думаю, все его великие достижения еще впереди. Он только на старте своего пути», — сказал Монсон «СЭ».
В последнем бою Махачев в реванше победил нокаутом австралийца Алекса Волкановски. Поединок состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.