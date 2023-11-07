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Сегодня, 21:07

Монсон: «Махачев — отличный боец! Все его великие достижения еще впереди»

Артем Бухаев
Корреспондент
Джефф Монсон.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Боец ММА Джефф Монсон прокомментировал «СЭ» выход Ислама Махачева на первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий.

Чемпион организации в легком весе опередил обладателя титула UFC в тяжелом весе — американца Джона Джонса, который теперь занимает второе место. Замыкает тройку австралиец Алекс Волкановски.

«Махачев — отличный боец! Думаю, все его великие достижения еще впереди. Он только на старте своего пути», — сказал Монсон «СЭ».

В последнем бою Махачев в реванше победил нокаутом австралийца Алекса Волкановски. Поединок состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Джефф Монсон
Ислам Махачев
UFC
ММА
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