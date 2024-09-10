Монсон: «Уайт не включил Хабиба в список сильнейших бойцов UFC? Дана назвал самых влиятельных»

Боец ММА и депутат Джефф Монсон в комментарии для «СЭ» отреагировал на то, что глава промоушена Дана Уайт не включил экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0) в список сильнейших бойцов организации.

«Дана говорит о самых влиятельных — тех, кто вывел бой на новый уровень. Ронда Роузи смогла это сделать. Она была самым известным бойцом всех времен до Конора Макгрегора. А теперь Конор, очевидно, довел это до того, что его имя стало общеизвестно. И вам не нужно быть спортивным фанатом, чтобы знать его. Не назвал Хабиба? Не думаю, что это была специальная уловка для возвращение россиянина в UFC. Он знает, Хабиб слишком умен. Возможно, Дана не назвал его, потому что знает: Хабиб предан своему слову. Он уже принял решение не возвращаться. Хабиб был лучший бойцом в UFC. Это известно всем. Не могу утверждать, что это лучшие из лучших. Но если говорить о самых влиятельных, то да, согласен на 100%», — сказал Монсон «СЭ».

Ранее президент UFC Дана Уайт составил список из четырех величайших бойцов в истории UFC. В него вошли американцы Джон Джонс и Ронда Раузи, канадец Жорж-Сен Пьер и ирландец Конор Макгрегор.