Монсон: «Очень уважаю ислам, но решил не менять свое имя»

Боец ММА и депутат Джефф Монсон ответил на вопрос «СЭ» о возможной смене имени после принятия ислама.

19 июня стало известно, что 53-летний спортсмен сменил вероисповедание.

«Очень уважаю ислам, и не только потому, что принял исламскую веру. Но решил не менять свое имя. Джеффом меня назвала мама. Мне это дорого. Естественно, и в России меня знают по этому имени. Люди знают, кто я. Поэтому точно оставляю как есть — Джефф Монсон», — сказал Монсон «СЭ».

В 2018 году Монсон получил российское гражданство, а спустя пять лет отказался от американского паспорта. Он переехал в Россию в 2013 году.