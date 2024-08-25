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Сегодня, 17:25

Монсон: «Очень уважаю ислам, но решил не менять свое имя»

Зарина Халимхонова
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Боец ММА и депутат Джефф Монсон ответил на вопрос «СЭ» о возможной смене имени после принятия ислама.

19 июня стало известно, что 53-летний спортсмен сменил вероисповедание.

«Очень уважаю ислам, и не только потому, что принял исламскую веру. Но решил не менять свое имя. Джеффом меня назвала мама. Мне это дорого. Естественно, и в России меня знают по этому имени. Люди знают, кто я. Поэтому точно оставляю как есть — Джефф Монсон», — сказал Монсон «СЭ».

В 2018 году Монсон получил российское гражданство, а спустя пять лет отказался от американского паспорта. Он переехал в Россию в 2013 году.

Джефф Монсон
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