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Сегодня, 15:25

Монсон об обвинениях Хабиба и Махачева в допинге: «Это бездоказательственные заявления. Грин пытается пропиарить себя»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Боец ММА Джефф Монсон прокомментировал «СЭ» обвинения американского бойца Бобби Грина в употреблении допинга в адрес бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова и действующего российского бойца Ислама Махачева, которому он проиграл техническим нокаутом в феврале 2022 года.

«Кто такой Бобби Грин? Он неизвестный борец UFC, без впечатляющих достижений. Меня не волнует, что он сказал. У него нет никаких доказательств. Он просто смешон. Я бы не обращал на него внимание. И журналистам лучше о нем не говорить. Потому что люди его не знали до этого заявления, а теперь это раздувается. У него не получилось стать известным благодаря своим достижениям, поэтому он пытается пропиарить себя, делая такие бездоказательственные заявления», — сказал Монсон «СЭ».

Ранее Нурмагомедов в своих социальных сетях отреагировал на обвинение Грина.

Бобби Грин
Джефф Монсон
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
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Нурмагомедов ответил на обвинение в допинге от американца Грина