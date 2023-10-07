Монсон об обвинениях Хабиба и Махачева в допинге: «Это бездоказательственные заявления. Грин пытается пропиарить себя»

Боец ММА Джефф Монсон прокомментировал «СЭ» обвинения американского бойца Бобби Грина в употреблении допинга в адрес бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова и действующего российского бойца Ислама Махачева, которому он проиграл техническим нокаутом в феврале 2022 года.

«Кто такой Бобби Грин? Он неизвестный борец UFC, без впечатляющих достижений. Меня не волнует, что он сказал. У него нет никаких доказательств. Он просто смешон. Я бы не обращал на него внимание. И журналистам лучше о нем не говорить. Потому что люди его не знали до этого заявления, а теперь это раздувается. У него не получилось стать известным благодаря своим достижениям, поэтому он пытается пропиарить себя, делая такие бездоказательственные заявления», — сказал Монсон «СЭ».

Ранее Нурмагомедов в своих социальных сетях отреагировал на обвинение Грина.