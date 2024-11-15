Монсон: «Российские спортсмены вернутся на международную арену, если это поможет Трампу вести дела с Россией»

Боец ММА и депутат Джефф Монсон в комментарии «СЭ» ответил на вопрос, как повлияет избрание Дональда Трампа президентом США на международный спорт.

«Трамп — бизнесмен. Он хочет вести дела с Россией, хочет, чтобы все было в порядке. Возможно, российские спортсмены вернутся на международные соревнования, если это поможет Трампу вести дела с Россией для своих целей. Думаю, он попробует выстроить отношения с Россией. Но это вопрос не одного дня», — сказал Монсон «СЭ».

Трампа выбрали президентом США во второй раз. Первый президентский срок политика длился с января 2017 по январь 2021 года.