Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 20:35

Монсон: «Российские спортсмены вернутся на международную арену, если это поможет Трампу вести дела с Россией»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Боец ММА и депутат Джефф Монсон в комментарии «СЭ» ответил на вопрос, как повлияет избрание Дональда Трампа президентом США на международный спорт.

«Трамп — бизнесмен. Он хочет вести дела с Россией, хочет, чтобы все было в порядке. Возможно, российские спортсмены вернутся на международные соревнования, если это поможет Трампу вести дела с Россией для своих целей. Думаю, он попробует выстроить отношения с Россией. Но это вопрос не одного дня», — сказал Монсон «СЭ».

Трампа выбрали президентом США во второй раз. Первый президентский срок политика длился с января 2017 по январь 2021 года.

Джефф Монсон
Дональд Трамп

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Сборная России проведет товарищеский матч с Брунеем
Московскую квартиру Касьянова за 700 млн призвали изъять в пользу государства
«Станковичу надо быстрее разобраться в командной игре». Юрий Ковтун — об увольнении Амарала, целях «Спартака»
163 пациента обратились к врачу после отравления в Новочебоксарске
Китай наращивает экономику в ожидании торговой войны с Трампом. Что пишут СМИ
Турнир UFC 309 пройдет в Нью-Йорке в ночь на 17 ноября
Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
«Очень плохо, что России нет на международных турнирах». Сильное заявление легенды НХЛ Эрика Линдроса
Власти Эстонии не хотят видеть россиянок на чемпионате мира по эстетической гимнастике
Поздняков — о завершении работы в ОКР: «Горжусь результатами, которых удалось достичь»
Гендиректор «Игора Драйв» о возвращении «Ф-1» в Россию: «Если там изъявят желание, подумаем — нужны они нам или нет»
Гендиректор «Игора Драйв» считает, что российские гонки проходят на очень высоком уровне
Титов рассказал о перспективах отсудить у «Формулы-1» десятки миллионов долларов
Сегодня
Вчера
Неделя