Монсон: «Это последний контракт Яна с большой организацией. Он может вернуться на свой уровень»

Боец ММА и депутат Джефф Монсон в комментарии «СЭ» отреагировал на слова экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна о новом контракте.

«Думаю, это последний контракт Яна с большой организацией. Он может вернуться на свой уровень. Поэтому и подписал контракт», — сказал Монсон «СЭ».

Новое соглашение рассчитано на 3 года и 6 боев. Ян выступает в UFC с 2018 года. Дебютный поединок в американском промоушене он провел против японца Тэруто Исихары, одержав победу техническим нокаутом в первом раунде.

23 ноября Ян проведет поединок против Дейвесона Фигередо в турнире UFC Fight Night в Макао. Всего на счету 31-летнего российского бойца 17 побед и 5 поражений в ММА.