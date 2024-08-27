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Сегодня, 13:59

Монсон считает Махачева фаворитом возможного боя с Царукяном

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Экс-претендент на титул чемпиона UFC в тяжелом весе, российский боец американского происхождения Джефф Монсон оценил возможный бой Ислама Махачева и Армана Царукяна.

«Это будет интересный бой, в котором может произойти все, что угодно. Но я бы поставил в нем на Ислама», — цитирует Монсона Vprognoze.ru.

Ранее Царукян заявил, что его поединок за титул чемпиона UFC в легком весе проив Махачева может пройти в декабре.

Первый поединок Царукяна и Махачева состоялся в апреле 2019 года в Санкт-Петербурге. Тогда победу единогласным решением судей одержал Махачев.

Источник: Vprognoze.ru
Арман Царукян
Джефф Монсон
Ислам Махачев
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