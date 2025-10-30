Монсон заявил, что готов помочь Волкову с борьбой

Бывший боец ММА и депутат курултая Республики Башкортостан Джефф Монсон заявил, что готов потренировать бойца UFC Александра Волкова в борьбе.

«Я готов помочь Александру с борьбой. У меня есть определенные наработки, борьба — моя база. И я понимаю, как сделать лучше и помочь ему с этими навыками», — цитирует Монсона ТАСС.

Ранее Волков на турнире UFC 321 в Абу-Даби раздельным решением судей победил бразильца Жаилтона Альмейду.