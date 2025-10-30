Видео
30 октября, 12:50

Монсон заявил, что готов помочь Волкову с борьбой

Сергей Ярошенко

Бывший боец ММА и депутат курултая Республики Башкортостан Джефф Монсон заявил, что готов потренировать бойца UFC Александра Волкова в борьбе.

«Я готов помочь Александру с борьбой. У меня есть определенные наработки, борьба — моя база. И я понимаю, как сделать лучше и помочь ему с этими навыками», — цитирует Монсона ТАСС.

Ранее Волков на турнире UFC 321 в Абу-Даби раздельным решением судей победил бразильца Жаилтона Альмейду.

На счету 37-летнего Волкова 39 побед и 11 поражений за карьеру.
Источник: ТАСС
1

  • zg

    Вот интересно,а проживает Джефф в Башкортастане?:thinking:

    30.10.2025

    Александр Волков (единоборства)
    Джефф Монсон
    UFC
    UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
