Монсон заявил, что сейчас в российском спорте нет звезды уровня Хабиба

Бывший боец ММА, российский политик Джефф Монсон заявил, что на данный момент в российском спорте нет звезды уровня Хабиба Нурмагомедова.

«Безусловно, российские спортсмены остаются одними из самых популярных во всем мире. Почти во всех видах спорта есть россияне, которые известны на весь мир. Особенно в единоборствах. Но сейчас в российском спорте нет звезды уровня Хабиба Нурмагомедова. После его ухода из UFC никто не достиг такого же пика популярности. На данный момент нет такого российского спортсмена, который на голову выше всех остальных», — приводит слова Монсона «РБ Спорт».

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (25-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.