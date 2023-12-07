Морено подерется с Альбази 24 февраля 2024 года на UFC Fight Night 237

Экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе Брэндон Морено (21-7) проведет следующий поединок против третьего номера рейтинга Амира Альбази (17-1) 24 февраля 2024-го на UFC Fight Night 237. Об этом сказал Морено в интервью ESPN.

Морено лишился титула в бою с Александром Пантожей (26-5), которому мексиканец проиграл раздельным решением судей (46-49, 48-47, 48-47). Бой состоялся 8 июля на UFC 290 в Лас-Вегасе

Альбази идет на серии из шести побед. В прошлом бою на UFC Vegas 74 он одолел Кай Кара-Франса (24-11) раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47).