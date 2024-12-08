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Сегодня, 04:10

Мовсар Евлоев — Алджамейн Стерлинг: смотреть бой UFC 310 в прямом эфире

Евлоев и Стерлинг подерутся на UFC 310 в ночь на 8 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Российский боец полулегкого веса UFC Мовсар Евлоев
Мовсар Евлоев.
Фото Global Look Press
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Российский боец полулегкого веса Мовсар Евлоев проведет бой с американцем Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 310 в ночь с 7 на 8 декабря. Вечер ММА проходит в Лас-Вегасе на арене «Ти-Мобайл». Ориентировочное время начала поединка предварительного карда — в 4.30 по московскому времени.

30-летний Евлоев провел 18 боев в профессиональных ММА и во всех одержал победу. У 35-летнего Стерлинга — 28 боев, из которых 24 победы и 4 поражения.

Трансляцию боя Евлоев vs Стерлинг покажут на телеканале «Матч! Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass (при условии подписки на сервис).

Александр Волков, Мовсар Евлоев и&nbsp;Шавкат Рахмонов. Волков — Ган, Евлоев — Стерлинг. Онлайн-трансляция UFC 310

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 310, а его результаты можно также отслеживать в нашем матч-центре ММА и ленте новостей UFC.

Алджамейн Стерлинг
Мовсар Евлоев
UFC
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