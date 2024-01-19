Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 13:00

Мовсар Евлоев — Арнольд Аллен: дата и время начала боя UFC 297

Евлоев и Аллен проведут бой 21 января на турнире UFC 297
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец ММА Мовсар Евлоев.
Мовсар Евлоев.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

В ночь на 21 января в Торонто (Канада) непобежденный боец полулегкого веса из России Мовсар Евлоев проведет поединок с англичанином Арнольдом Алленом на турнире UFC 297. Их бой на территории спортивного комплекса Scotiabank Arena начнется около 06.00 по московскому времени.

Видеотрансляцию противостояния Евлоев — Аллен покажут в прямом эфире бесплатно на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Поединок также можно будет увидеть по подписке в платном сервисе UFC Fight Pass.

У 29-летнего Евлоева в профессиональном ММА — 17 побед в 17 боях. На счету 29-летнего Аллена в смешанных единоборствах — 19 побед при двух поражениях.

На сайте «СЭ» в ночь на 21 января пройдет текстовая онлайн-трансляция турнира UFC 297 в Торонто.

UFC: расписание и главные бои турниров зимой 2024 года

Арнольд Аллен
Мовсар Евлоев
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Овечкин помог «Вашингтону» победить «Сент-Луис» в матче НХЛ
Чемпион мира по прыжкам с шестом Барбер умер в возрасте 29 лет
Боец ВС РФ рассказал о смене тактики использования кассетных снарядов в ВСУ
Тело заслуженного артиста РФ Шиленкова нашли в ванной отеля в Москве
Пожар на нефтебазе под Брянском разгорелся до 1 тыс. кв. м
Британцы могут лишиться любимого блюда из-за запрета РФ на вылов рыбы
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

UFC 297: где смотреть трансляцию боев турнира