Евлоев: «Я устал ждать титульного боя»

Шестой номер рейтинга UFC в полулегком весе Мовсар Евлоев (18-0) заявил, что готов драться с любым, кого матчмейкеры ему предложат.

«Говорили, что победитель моего боя с Арнольдом Алленом подерется за титул. Так что я не уверен, что после того, как побью Алджо, подерусь за титул. Но я могу победить всех, кого они мне дадут. Я здесь не ради титула. Я здесь для того, чтобы побить любого, кого мне дадут. Так что когда соперники закончатся, тогда, возможно, мне дадут титульный бой. Я устал ждать титульного шанса. У меня рекорд 8-0 в UFC, но я не могу драться за титул. Окей, мы можем подождать», — сказал Евлоев MMA Fighting.

Евлоев и Алджамейн Стерлинг (24-4) подерутся 5 октября на UFC 307 в Delta Center в Юте, США.