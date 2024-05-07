Мовсар Евлоев назвал свое главное преимущество в бою с Топурией

Пятый номер рейтинга UFC в полулегком весе Мовсар Евлоев (18-0) заявил, что он может победить любого бойца дивизиона за счет своего давления и непоколебимости.

«Главное превосходство над ним [Топурией] и всеми остальными — давление и то, что я никогда не отступаю. Задушить меня тоже нельзя», — сказал Евлоев в интервью Асланбеку Бадаеву.

Евлоев победил Арнольда Аллена (19-2) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канада.