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Сегодня, 12:57

Мовсар Евлоев назвал своего идеального соперника

Давид Хачатрян
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29-летний российский боец полулегкого веса UFC Мовсар Евлоев (17-0) бросил вызов шестому номеру рейтинга полулегкого веса Джошу Эммету (18-4).

«Мой идеальный соперник — Алекс Волкановски. Но я здесь, чтобы сносить головы на пути к золоту. Я — худший кошмар Илии Топурии. Кажется, он бежит от меня. Арнольд Аллен травмирован, поэтому, Джош Эммет, как на счет боя в Абу-Даби? Что думаешь?» — написал Евлоев в соцсети X.

Евлоев в прошлом бою победил Диего Лопеса (22-6) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27). Бой состоялся 6 мая на UFC 288 в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

Мовсар Евлоев
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