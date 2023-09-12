Мовсар Евлоев назвал своего идеального соперника

29-летний российский боец полулегкого веса UFC Мовсар Евлоев (17-0) бросил вызов шестому номеру рейтинга полулегкого веса Джошу Эммету (18-4).

«Мой идеальный соперник — Алекс Волкановски. Но я здесь, чтобы сносить головы на пути к золоту. Я — худший кошмар Илии Топурии. Кажется, он бежит от меня. Арнольд Аллен травмирован, поэтому, Джош Эммет, как на счет боя в Абу-Даби? Что думаешь?» — написал Евлоев в соцсети X.

Евлоев в прошлом бою победил Диего Лопеса (22-6) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27). Бой состоялся 6 мая на UFC 288 в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.