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Сегодня, 07:45

Евлоев: «Уважение Аллену! Он принял бой, когда другие придумывали отговорки, чтобы не драться со мной»

Давид Хачатрян
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Девятый номер рейтинга UFC в полулегком весе россиянин Мовсар Евлоев (18-0) поблагодарил Арнольда Аллена (19-3) за то, что принял бой.

«Ничего, кроме уважения к Арнольду Аллену! Он принял бой, когда другие придумывали отговорки, чтобы не драться со мной. Арнольд — настоящий воин. Для меня было честью разделить с ним клетку», — написал Евлоев в соцсети X.

Евлоев победил Аллена единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канаде.

Арнольд Аллен
Мовсар Евлоев
UFC
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