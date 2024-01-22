Евлоев: «Уважение Аллену! Он принял бой, когда другие придумывали отговорки, чтобы не драться со мной»

Девятый номер рейтинга UFC в полулегком весе россиянин Мовсар Евлоев (18-0) поблагодарил Арнольда Аллена (19-3) за то, что принял бой.

«Ничего, кроме уважения к Арнольду Аллену! Он принял бой, когда другие придумывали отговорки, чтобы не драться со мной. Арнольд — настоящий воин. Для меня было честью разделить с ним клетку», — написал Евлоев в соцсети X.

Евлоев победил Аллена единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канаде.