Мовсар Евлоев поднялся в рейтинге UFC

29-летний российский боец легчайшего веса UFC Мовсар Евлоев (17-0) поднялся на одну строчку в рейтинге после турнира UFC Fight Night 225 за счет того, что Чон Чхан Сон (17-8), известный как Корейский Зомби, проиграл Максу Холлоуэю (25-7) и завершил карьеру. На данный момент Евлоев расположился на 9-й строчке рейтинга.

Евлоев в прошлом бою победил Диего Лопеса (22-6) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27). Бой состоялся 6 мая на UFC 288 в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.