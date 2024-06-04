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Сегодня, 09:45

Мовсар Евлоев призывает Стерлинга подписать контракт на бой. Стерлинг ответил

Давид Хачатрян
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Пятый номер рейтинга UFC в полулегком весе Мовсар Евлоев (18-0) обратился к экс-чемпиону в легчайшем весе Алджамейну Стерлингу (24-4), призвав подписать контракт на бой.

«Где ты (эмодзи курицы)? Стерлинг, подпиши контракт!» — написал Евлоев в соцсети X, на что американец ответил: «Какой контракт?»

Евлоев победил Арнольда Аллена (19-2) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канада.

Стерлинг победил Келвина Каттара (23-8) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся 13 апреля в предварительном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Алджамейн Стерлинг
Мовсар Евлоев
UFC
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