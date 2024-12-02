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Сегодня, 22:45

Мовсар Евлоев против Алджамейна Стерлинга: время начала и где смотреть бой UFC 310

Мовсар Евлоев и Алджамейн Стерлинг встретятся на турнире UFC 310
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Российский боец UFC Мовсар Евлоев
Мовсар Евлоев.
Фото Global Look Press
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Россиянин Мовсар Евлоев и американец Алджамейн Стерлинг проведут бой в полулегком весе в предварительном карде турнира UFC 310 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь на воскресенье, 8 декабря. Прелимы начнутся в 4.00 по московскому времени. Выход Евлоева и Стерлинга в октагон ожидается ориентировочно в 4.30 мск.

Евлоеву — 30 лет, он провел 18 поединков в профессиональных ММА и одержал победу в каждом из них. В январе Мовсар победил Арнольда Аллена.

Стерлингу — 35 лет, в его профессиональном рекорде 24 победы и четыре поражения. Он перешел в полулегкий вес после утраты чемпионского титула в легчайшем весе. В первом поединке в новой категории Алджамейн в апреле победил Кэлвина Кэттера.

В прямом эфире поединок Евлоева и Стерлинга вместе с другими поединками предварительного карда покажут телеканал «Матч! Боец» и онлайн-платформа UFC Fight Pass.

Расписание и результаты боев турнира UFC 310 вы можете отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей о UFC на сайте «СЭ».

Алджамейн Стерлинг
Мовсар Евлоев
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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