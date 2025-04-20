Евлоев: «Русские пьют, как сумасшедшие. Нам, мусульманам, нельзя»

Российский боец UFC Мовсар Евлоев отметил склонность русских людей к употреблению алкоголя.

«Пью ли я алкоголь? Нет, никогда. Но многие русские пьют алкоголь. Русские пьют, как никто другой, как сумасшедшие. Нам, мусульманам, нельзя пить, курить и проводить время с девушками. Если тебе нужна девушка, просто женись на ней и все», — сказал Евлоев во время интервью Overdogs Podcast.

Он добавил, что такой образ жизни помогает дагестанским бойцам оставаться более сосредоточенными.

31-летний Евлоев остается непобежденным бойцом. Всего за профессиональную карьеру он одержал 19 побед (3 — нокаутом).