Мойкано подерется с Сэн-Дени 28 сентября на UFC Fight Night 245

10-й номер рейтинга UFC в легком весе бразилец Ренато Мойкано (19-5) проведет следующий поединок против 12-го номера рейтинга в легком весе француза Бенуа Сэн-Дени (13-2) 28 сентября на UFC Fight Night 245 в Париже, Франция. Об этом сообщает Ag. Fight.

Мойкано идет на серии из трех побед. В прошлом бою он одолел Джэлина Тернера (14-8) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Сэн-Дени прошлый бой проиграл Дастину Порье (30-9) нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 9 марта на UFC 299, который пройдет в Майами, США.