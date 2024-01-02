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Сегодня, 10:04

Мухаммад: «Ковингтон — отвратительный человек, он не играет роль»

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад (23-3) не считает, что пятый номер рейтинга Колби Ковингтон (17-4) играет роль плохого парня, отметив эпизод, когда он оскорбил отца чемпиона дивизиона Леона Эдвардса (22-3).

«Честно говоря, было жалко, — сказал Мухаммад о Ковингтоне в интервью MMA Fighting. — Это показывает, какой у него настоящий характер. Люди говорили: «Он играет роль», но когда ты опускаешься так низко, это не роль. Это то, что у тебя на самом деле внутри. Ты бездушен. Ты действительно до глубины души отвратительный человек.

Я думаю, что он сделал это, потому что не мог достучаться до Леона своей обычной болтовней. Он никак не воздействовал на него, поэтому он подумал: «Я должен повысить градус». Вероятно, у него есть писатель, который проводит исследования, и он говорит: «Если мы собираемся опускаться ниже и ниже, давай сделаем вот это. Это его зацепит». Он думал, что это заденет его эмоционально, и, возможно, так оно и было, но он думал, что это повлияет на него в бою, и я не думаю, что это повлияло на него в бою так, как он думал.

Вероятно, он предполагал, что Леон быстро бросится в бой и попытается с самого начала сойти с ума. Сам факт того, что он это сказал, просто жалок".

Эдвардс победил Ковингтона единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). Бой состоялся 16 декабря на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Белал Мухаммад
Колби Ковингтон
Леон Эдвардс
UFC
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