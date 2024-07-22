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22 июля, 15:00

Мухаммад Мокаев — Манель Кейпе: статистика и результат последнего боя перед UFC 304

Мухаммад Мокаев.
Фото Global Look Press
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Британский боец Мухаммад Мокаев проведет бой против против представителя Анголы Манеля Кейпе в ночь с 27 на 28 июля в турнире UFC 304. Поединок состоится в рамках предварительного карда UFC 304 на арене Co-op Live в Манчестере, Англия. Начало — около 04.00 по московскому времени.

23-летний Мокаев в последнем поединке, который проходил в марте 2024 года в турнире UFC Fight Night 238 в Лас-Вегасе (Невада, США), единогласным судейским решением одержал победу над американцем Алексом Пересом. В активе бойца 12 побед в 12 боях (6 из них — в UFC).

30 летний Кейпе в последнем бою победил бразильца Фелипе дос Сантоса. Бой состоялся в сентябре 2023 года в турнире UFC 293 в Сиднее (Австралия). На счету ангольца 17 побед при 6 поражениях.

В России турнир в полном объеме можно смотреть на телеканале «Матч! Боец» и на официальной платформе продакшена UFC Fight Pass. Поединки основного карда бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru.

UFC: новости и обзоры поединков, рекорды и интервью бойцов, видео и фото, статистика и результаты турниров.

Мухаммад Мокаев
UFC
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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