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Сегодня, 07:57

Мухаммад Мокаев подерется с Алексом Пересом 2 марта на UFC Fight Night 238

Давид Хачатрян
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10-й номер рейтинга UFC в наилегчайшем весе Мухаммад Мокаев (11-0) проведет следующий поединок против седьмого номера рейтинга Алекса Переса (24-7) на турнире UFC Fight Night 238, который пройдет 2 марта в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Об этом сообщило UFC op Eurosport.

Мокаев в прошлом бою победил Тима Эллиотта (19-13) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Перес идет на серии из двух поражений. В прошлом бою он проиграл чемпиону дивизиона Александру Пантоже (26-5) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 30 июля на UFC 277 в Далласе, США.

Мухаммад Мокаев
UFC
ММА
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