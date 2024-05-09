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Сегодня, 09:20

Мухаммад Мокаев подерется с Манелем Капе 27 июля на UFC 304

Давид Хачатрян
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Шестой номер рейтинга UFC в наилегчайшем весе Мухаммад Мокаев (12-0) проведет следующий поединок против седьмого номера рейтинга Манеля Капе (19-6) 27 июля на UFC 304 в Манчестере, Великобритания.

Мокаев победил Алекса Переса (24-8) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 2 марта на UFC Fight Night 238 в UFC Apex в Парадайсе, США.

Капе победил Фелипе дос Сантоса (8-1) единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28). Бой состоялся 10 сентября 2023-го на UFC 293 в Сиднее, Австралия.

Мухаммад Мокаев
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