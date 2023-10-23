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Сегодня, 15:08

Мухаммад Мокаев раскритиковал судей на UFC 294

Давид Хачатрян
Мухаммад Мокаев.
Фото Global Look Press
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Британский проспект дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев (10-0) отреагировал на карточки судей, по которым он проигрывал бой с 36-летним американцем Тимом Эллиоттом (19-13) на UFC 294.

«Ужасные судьи. Первый раунд я действительно проиграл, но второй раунд за что вы ему отдаете?» — написал Мокаев в соцсети X.

Двое из троих судей отдали второй раунд Эллиотту, при этом все судьи отдали американцу первый раунд. Если бы бой дошел до решения судей, то, скорее всего, Мокаев потерпел бы первое в карьере поражение.

Мокаев победил Эллиотта сабмишном в третьем раунде. По ходу боя Эллиот несколько раз выбросил запрещенные удары. Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

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