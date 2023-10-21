Дагестанец, представляющий Великобританию, Мухаммад Мокаев подерется с американцем Тимом Эллиотом в рамках турнира UFC 294 21 октября, в субботу. Поединок пройдет на стадионе «Этихад» в Абу-Даби (ОАЭ). Ориентировочное время начала — 20.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий турнира в Абу-Даби 21 октября. Телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире и бесплатно покажет основной кард UFC 294 (с 21.00), канал «Матч Боец» — прелимы и предварительный кард (с 17.00), также лайв будет доступен на сайте холдинга. По платной подписке турнир доступен в полном объеме в сервисе UFC Fight Pass.

Поединок пройдет в наилегчайшей весовой категории. В рейтинге дивизиона 26-летний Эллиот занимает десятую строчку. На его счету 23 победы в 36 поединках. 23-летний Мокаев — идет на одиннадцатой строчке рейтинга. Он провел 10 боев в ММА и одержал 10 побед.

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