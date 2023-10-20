Мухаммад Мокаев подерется с Тимом Эллиотом на турнире UFC 294 21 октября

21 октября, в субботу, на стадионе «Этихад» в Абу-Даби (ОАЭ) дагестанец, представляющий Великобританию, Мухаммад Мокаев подерется с американцем Тимом Эллиотом в рамках турнира UFC 294. Ориентировочное время начала боя — 20.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 294. Трансляцию боя Мокаев — Эллиот в прямом эфире покажет телеканал «Матч Боец». Также турнир в полном объеме будет доступен на официальной платформе промоушена UFC Fight Pass.

23-летний Мухаммад Мокаев провел 10 боев в ММА и одержал 10 побед. На счету 36-летнего Тима Эллиотта — 23 победы в 36 поединках.

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