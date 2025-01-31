Мухаммад Наимов и Каан Офли встретятся на турнире UFC Fight Night

Мухаммад Наимов из Таджикистана и Каан Офли из Австралии проведут бой в предварительном карде турнира UFC Fight Night 250.

ММА UFC: Наимов — Офли

Время начала боя Наимов vs Офли на UFC Fight Night 250

Поединок Наимов vs Офли пройдет на «anb Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется после 19.00 по московскому времени.

Наимов одержал 11 побед и потерпел три поражения в профессиональных ММА. В предыдущем поединке он уступил Фелипе Лиме (22 июня 2024 года).

В профессиональном рекорде Офли 12 побед, три поражения и одна ничья. В предыдущем бою он проиграл Майрону Сантосу (24 августа 2024 года).

Где смотреть бой Наимов vs Офли на UFC Fight Night 250

В прямом эфире бой Наимов vs Офли вместе с другими поединками прелимов будут показывать онлайн-платформа UFC Fight Pass и канал «Матч! Боец».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию турнира UFC Fight Night в Эр-Рияде. Результаты поединков можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.