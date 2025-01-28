Мухаммад Наимов против Каана Офли: дата и место проведения боя UFC Fight Night 250

Мухаммад Наимов проведет поединок в полулегком весе против Каана Офли на UFC Fight Night 250

Таджикский боец Мухаммад Наимов проведет поединок в полулегком весе против турка Каана Офли на турнире UFC Fight Night 250 в субботу, 1 февраля. Вечер ММА пройдет на спортивной арене Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Основной кард стартует в 20.00 по московскому времени.

30-летний Наимов имеет рекорд в ММА — 11 побед и три поражения. Последний бой Мухаммад провел 22 июня 2024 года на турнире UFC on ABC 6. Тогда таджик проиграл бразильцу Фелипе Лиме удушением сзади.

31-летний Офли в карьере провел 15 поединков, в которых одержал 11 побед, потерпел три поражения, еще один бой завершился ничьей. Предыдущий поединок турка состоялся 24 августа 2024 года на турнире UFC on ESPN 62. Тогда Каан проиграл бразильцу Майрону Сантосу нокаутом во втором раунде.

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