Мухаммад: «Я дам реванш Эдвардсу через три года»

Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад (24-3) объяснил, почему он не намерен давать реванш экс-чемпиону в полусреднем весе Леону Эдвардсу (22-4).

«Я дам ему реванш через три года. Дайте ему время вернуться на победную серию. Я думаю, что я доминировал над ним на протяжении всего боя. Почему я должен давать ему реванш? Он не был долголетним чемпионом, при этом я дрался у него дома среди его людей», — сказал Мухаммад на пресс-конференции.

Мухаммад победил Эдвардса единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и стал новым чемпионом в полусреднем весе. Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.