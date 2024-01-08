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Сегодня, 07:20

Мухаммад объяснил, почему он дерется в Рамадан

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад (23-3) отметил, что во время Рамадана он выступает лучше, чем в любое другое время.

«Во время Рамадана я становлюсь лучшей версией себя как человека, как личности, как мусульманина, — сказал Мухаммад в интервью MMA Junkie. — Когда я нахожусь в спокойном душевном состоянии, тогда я нахожусь в своей лучшей форме. В Рамадан я максимально выкладываюсь. Ментальная сила, которую я получаю, переходит в клетку вместе со мной.

Спокойствие, которое я испытываю всю неделю, предшествующую бою, — это совсем другое ощущение. Я не волнуюсь по поводу боя. Весь этот месяц я отдаю свое время, энергию и дух Богу, поэтому мне не нужно сидеть и переживать о том, о чем я не должен переживать. Я думаю, что это делает меня намного лучше".

Мухаммад в прошлом бою одолел Гилберта Бернса (22-6) единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Поединок состоялся 6 мая на UFC 288 в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

Белал Мухаммад
UFC
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