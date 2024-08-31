Мухаммад отказался от боя с Рахмоновым в октябре

Боец UFC в полусреднем весе Шавкат Рахмонов сообщил, что действующий чемпион в данной весовой категории Белал Мухаммад отказался от боя с ним в октябре, сославшись на дефицит времени для подготовки к поединку.

«Нам предложили бой 5 октября на турнире UFC 307. Но Мухаммад отказался. Он сказал, что ему не хватит времени и он не будет готов защищать пояс к этой дате. До завоевания титула он обещал часто защищать пояс, но пока он не держит свое слово. Я же готов с ним драться в любой момент», — цитирует Рахмонова MMA Fighting.

Мухаммад стал чемпионом UFC 27 июля 2024 года на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере. Он победил Леона Эдвардса единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46).