Мухаммад ответил на вызов Рахмонова

Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад (24-3) сообщил, что он будет драться с тем, кто следующий в очереди на титул.

«Конечно [я приму бой с Рахмоновым], я никогда не отказывался от боев. Сейчас многие захотят драться со мной. Я на вершине, и теперь моя цель — стать лучшим в истории полусреднего веса. Я не собираюсь отсиживаться и вызывать рандомных парней. Кто следующий в очереди на титул, тот и будет со мной драться. Я покажу вам, из чего я сделан», — сказал Мухаммад на пресс-конференции.

Мухаммад победил Леона Эдвардса (22-4) единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и стал новым чемпионом в полусреднем весе. Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.