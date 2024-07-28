Мухаммад победил Эдвардса на UFC 304 и стал новым чемпионом UFC

Четвертый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад (24-3) сенсационно победил чемпиона в полусреднем весе Леона Эдвардса (23-3) единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и стал новым чемпионом в полусреднем весе.

Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.

Эдвардс в последний раз проигрывал в 2015 году. С тех пор он выиграл 12 боев и один закончился без результата — в 2021-м в первом бою с Мухаммадом, когда бой был признан несостоявшимся из-за умышленного тычка Эдвардса в глаз Мухаммада.